Entraide masculine

https://www.reddit.com/comments/1nggqvm

Quelqu'un a écrit suite à cette vidéo :

Un mec ne rentre pas à la maison une nuit. Il arrive le matin et dit à sa copine qu'il a trop bu et qu'il est resté chez son pote. Pendant qu'il est sous la douche, elle appelle cinq de ses amis. Quatre ont affirmé qu'il était bien resté dormir et le cinquième a dit qu'il était encore là.

