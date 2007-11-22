|Rounard
Spam/Pub dans le wiki
Je suis accro
Inscrit: 22/11/2007 14:40
Post(s): 1898
Salut!
Je trainais sur le wiki en naviguant au gré des pages aléatoires quand je suis tombé sur une page "cryptique"... "https://wiki.koreus.com/MhTst79eXFvO1o"
Après recherche, un utilisateur: Jiraya47 (pas de compte mais une page de discussion sur le wiki:https://wiki.koreus.com/Discussion:Jiraya47) aurait fait plusieurs pages sous formes de spam/pub sur le wiki:
https://wiki.koreus.com/index.php?title=Sp%C3%A9cial:Modifications_r%C3%A9centes&days=360&from=&hidebots=0&limit=500
C'était simplement pour le signaler...
Contribution le : Aujourd'hui 00:23:54
