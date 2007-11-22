Spam/Pub dans le wiki



Je trainais sur le wiki en naviguant au gré des pages aléatoires quand je suis tombé sur une page "cryptique"... "

Après recherche, un utilisateur: Jiraya47 (pas de compte mais une page de discussion sur le wiki:

https://wiki.koreus.com/index.php?title=Sp%C3%A9cial:Modifications_r%C3%A9centes&days=360&from=&hidebots=0&limit=500



Contribution le : Aujourd'hui 00:23:54