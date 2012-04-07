Publicité KFC basée sur une légende urbaine



KFC et Ogilvy South Africa ont lancé une campagne inspirée de l'histoire d'un homme qui parcourait le pays en se faisant passer pour un inspecteur KFC afin de manger gratuitement. Pour jouer avec cette légende urbaine, la marque a fait appel à un détective privé, ouvert une hotline et créé une web-série retraçant l'enquête. Le tout s'est conclu par un film racontant les aventures de ce "Unofficial Taste Inspector".





Anything for the Taste



J'ai toujours trouvé ça dégueux KFC.

