Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Wiliwilliam
Publicité KFC basée sur une légende urbaine
 1  #1
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39303
Karma: 19850
KFC et Ogilvy South Africa ont lancé une campagne inspirée de l'histoire d'un homme qui parcourait le pays en se faisant passer pour un inspecteur KFC afin de manger gratuitement. Pour jouer avec cette légende urbaine, la marque a fait appel à un détective privé, ouvert une hotline et créé une web-série retraçant l'enquête. Le tout s'est conclu par un film racontant les aventures de ce "Unofficial Taste Inspector".


Anything for the Taste

J'ai toujours trouvé ça dégueux KFC.

Contribution le : Aujourd'hui 10:32:29
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.