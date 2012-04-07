Videos streaming images jeux et buzz
domi13180
Taureau vs lion
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 312
Karma: 634


Tendilla, au nord de Madrid (Espagne). Suite à un lâcher de taureaux, l'un d'eux s'est attaqué à une 208.

Wiliwilliam
Re: Taureau vs lion
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39316
Karma: 19855
Lion déguisé en voiture!

Gog077
Re: Taureau vs lion
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2205
Karma: 1280
Délit de fuite en plus, bravo ! (Impressionnant n'empêche ! )

