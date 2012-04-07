|domi13180
Taureau vs lion
Je m'installe
Inscrit: 06/08/2023
Post(s): 312
Karma: 634
Tendilla, au nord de Madrid (Espagne). Suite à un lâcher de taureaux, l'un d'eux s'est attaqué à une 208.
Contribution le : Hier 23:34:01
|Wiliwilliam
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012
Post(s): 39316
Karma: 19855
Lion déguisé en voiture!
Contribution le : Aujourd'hui 00:15:46
|Gog077
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015
Post(s): 2205
Karma: 1280
Délit de fuite en plus, bravo ! (Impressionnant n'empêche ! )
Contribution le : Aujourd'hui 00:29:00
