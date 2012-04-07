Options du sujet Imprimer le sujet

domi13180 Taureau vs lion 0 #1

domi13180



Tendilla, au nord de Madrid (Espagne). Suite à un lâcher de taureaux, l'un d'eux s'est attaqué à une 208.

Contribution le : Hier 23:34:01

Wiliwilliam Re: Taureau vs lion 0 #2

Wiliwilliam Lion déguisé en voiture!

Contribution le : Aujourd'hui 00:15:46

Gog077 Re: Taureau vs lion 0 #3

Gog077 Délit de fuite en plus, bravo ! (Impressionnant n'empêche ! )

Contribution le : Aujourd'hui 00:29:00