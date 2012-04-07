|domi13180
Chien en compétition
4 #1
Je m'installe
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 313
Karma: 642
Un chien intelligent a fait une performance incroyable à la compétition.
Contribution le : Aujourd'hui 18:55:49
|Wiliwilliam
0 #2
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39319
Karma: 19856
La version d'origine, avec la musique associée à la performance.
Jessy & Elke Boxoen - 2019 FCI DogDancing World Championship FS Final
Et une version plus récente
Heelwork To Music - Freestyle International Winner at Crufts 2020
Contribution le : Aujourd'hui 19:03:27
|FMJ65
0 #3
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 16702
Karma: 5668
la synchro est effectivement impressionnante !
Contribution le : Aujourd'hui 19:17:36
