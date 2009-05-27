|ourgl
The Real Slim Shaggy
#1
Je m'installe
Inscrit: 27/05/2009
Post(s): 329
Karma: 137
Contribution le : Hier 22:35:43
Le_Relou
#2
Je poste trop
Inscrit: 14/04/2021
Post(s): 12051
Karma: 6048
j'aime bien, on recycle des musiques qui ont plus de 20 ans avec des vidéos qui en ont plus de 40. et pourtant je suis contemporain aux deux.
La question est :
- s'est il fait aider de l'IA pour caler le son au mouvement des lèvres ?
Ma réponse : Probablement que oui , mais ça rend bien !
Contribution le : Hier 23:25:32
alfosynchro
#3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011
Post(s): 16591
Karma: 7534
J'aime bien avec le volume à 0.
Contribution le : Aujourd'hui 00:01:07
Wiliwilliam
#4
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012
Post(s): 39322
Karma: 19857
J'ai recherché un peu pour savoir comment il fait, mais il met plutôt en avant ses qualités d'expert en communication digitale...
C'est curieux étant donné qu'il semble ultra prolifique sur instagram.
Contribution le : Aujourd'hui 00:08:47
Le_Relou
#5
Je poste trop
Inscrit: 14/04/2021
Post(s): 12051
Karma: 6048
Citation :
Désolé , fallait que je la fasse (aucune méchanceté)
Contribution le : Aujourd'hui 00:16:00
Le_Relou
#6
Je poste trop
Inscrit: 14/04/2021
Post(s): 12051
Karma: 6048
Citation :
Ma question / réponse du dessus n'était pas anodine :
ça existe depuis plusieurs années les outils IA pour faire du Lipsync .
Par exemple depuis 2023 : si vous voulez tester :
https://www.wav2lip.org/fr
https://www.wav2lip.org/fr/tools/dashboard
Wav2lip est un outil open source qui utilise une IA pour faire du Lipsync automatiquement. Il suffit de fournir une vidéo et un fichier audio dans un Google Colab, et Wav2lip se charge de synchroniser les mouvements de lèvres du visage dans la vidéo avec le son dans le fichier audio
Contribution le : Aujourd'hui 00:19:37
