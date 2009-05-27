The Real Slim Shaggy



@Wiliwilliam a écrit:

J'ai recherché un peu pour savoir comment il fait, mais il met plutôt en avant ses qualités d'expert en communication digitale...

C'est curieux étant donné qu'il semble ultra prolifique sur instagram.



Ma question / réponse du dessus n'était pas anodine :



ça existe depuis plusieurs années les outils IA pour faire du Lipsync .



Par exemple depuis 2023 : si vous voulez tester :



https://www.wav2lip.org/fr



https://www.wav2lip.org/fr/tools/dashboard



