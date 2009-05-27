Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



ourgl
The Real Slim Shaggy
 2  #1
Je m'installe
Inscrit: 27/05/2009 18:54
Post(s): 329
Karma: 137



Et un autre combo sympa




Contribution le : Hier 22:35:43
Signaler

Le_Relou
Re: The Real Slim Shaggy
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 14/04/2021 01:34
Post(s): 12051
Karma: 6048
j'aime bien, on recycle des musiques qui ont plus de 20 ans avec des vidéos qui en ont plus de 40. et pourtant je suis contemporain aux deux.
La question est :
- s'est il fait aider de l'IA pour caler le son au mouvement des lèvres ?

Ma réponse : Probablement que oui , mais ça rend bien !

Contribution le : Hier 23:25:32
Signaler

alfosynchro
Re: The Real Slim Shaggy
 1  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 16591
Karma: 7534
J'aime bien avec le volume à 0.

Contribution le : Aujourd'hui 00:01:07
Signaler

Wiliwilliam
Re: The Real Slim Shaggy
 1  #4
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39322
Karma: 19857
J'ai recherché un peu pour savoir comment il fait, mais il met plutôt en avant ses qualités d'expert en communication digitale...
C'est curieux étant donné qu'il semble ultra prolifique sur instagram.

Contribution le : Aujourd'hui 00:08:47
Signaler

Le_Relou
Re: The Real Slim Shaggy
 0  #5
Je poste trop
Inscrit: 14/04/2021 01:34
Post(s): 12051
Karma: 6048
Citation :

@alfosynchro a écrit:
J'aime bien avec le volume à 0.




Désolé , fallait que je la fasse 🤪😁 (aucune méchanceté)

Contribution le : Aujourd'hui 00:16:00
Signaler

Le_Relou
Re: The Real Slim Shaggy
 0  #6
Je poste trop
Inscrit: 14/04/2021 01:34
Post(s): 12051
Karma: 6048
Citation :

@Wiliwilliam a écrit:
J'ai recherché un peu pour savoir comment il fait, mais il met plutôt en avant ses qualités d'expert en communication digitale...
C'est curieux étant donné qu'il semble ultra prolifique sur instagram.


Ma question / réponse du dessus n'était pas anodine  :

ça existe depuis plusieurs années  les outils IA pour faire du Lipsync .

Par exemple depuis 2023 :  si vous voulez tester :

https://www.wav2lip.org/fr

https://www.wav2lip.org/fr/tools/dashboard

Wav2lip est un outil open source qui utilise une IA pour faire du Lipsync automatiquement. Il suffit de fournir une vidéo et un fichier audio dans un Google Colab, et Wav2lip se charge de synchroniser les mouvements de lèvres du visage dans la vidéo avec le son dans le fichier audio

Contribution le : Aujourd'hui 00:19:37
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.