Un rapide calcul, en considérant que pour chaque réduction l'engrenage d'entrée a 10 fois moins de dents que l'engrenage de sortie donne pour 16 petits engrenages et 16 grands engrenages et 1 tour en 13,7 milliards d'années une rotation du moteur à 43 secondes / tour.

Mais dans tous les cas, la terre sera une sphère totalement inerte dans beaucoup moins de temps.

Contribution le : Aujourd'hui 14:01:57