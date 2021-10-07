|domi13180
1 tour en 13,7 milliards d'années
Un rapide calcul, en considérant que pour chaque réduction l'engrenage d'entrée a 10 fois moins de dents que l'engrenage de sortie donne pour 16 petits engrenages et 16 grands engrenages et 1 tour en 13,7 milliards d'années une rotation du moteur à 43 secondes / tour.
Mais dans tous les cas, la terre sera une sphère totalement inerte dans beaucoup moins de temps.
Encore de la faute du/de la modo ^^
