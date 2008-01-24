|kikekoi
Un serveur parisien proche du burn-out !
|alfosynchro
Ça, c'est pas un burn out.
Quand on a un burn out, on est complètement épuisé physiquement et psychiquement.
Lui, il a plutôt l'air en pleine forme physique.
Par contre psychiquement, il ferait quand-même bien de consulter...
