Mission impossible fingerstyle level expert
 3  #1
Je suis accro
Inscrit: 08/10/2014 13:17
Post(s): 556
Karma: 1149

Mission Impossible Guitar Fingerstyle #accoustic #guitar #music

Contribution le : Aujourd'hui 21:34:44
Signaler

Le_Relou
Re: Mission impossible fingerstyle level expert
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 14/04/2021 01:34
Post(s): 12067
Karma: 6056
sympa, dommage que ça soit si court

et puis la personne a arrêté de publier depuis 11 mois .

Cette vidéo à 1 an

Contribution le : Aujourd'hui 21:57:20
Signaler

GrooveGang
Re: Mission impossible fingerstyle level expert
 1  #3
Je suis accro
Inscrit: 08/10/2014 13:17
Post(s): 556
Karma: 1149
@Le_Relou Malheureusement elle publie plus régulièrement des shorts

Contribution le : Aujourd'hui 22:01:58
Signaler


