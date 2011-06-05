Videos streaming images jeux et buzz
domi13180
Grimpeur solo
 2  #1
Je m'installe
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 325
Karma: 664


Au début on se dit que pour du solo c'est raté ... maaaaaiiiiiiiiis ...
Et sans casque en plus. Il a un parachute dans son sac ?

Contribution le : Aujourd'hui 19:55:17
Signaler

lsdYoYo
Re: Grimpeur solo
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
Post(s): 2522
Karma: 1722
Un commentaire sur reddit affirme, qu'en moyenne, un seul grimpeur libre sur trois survit à son activité...

Sûr que c'est impressionnant.

Contribution le : Aujourd'hui 20:00:28
Signaler

alfosynchro
Re: Grimpeur solo
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 16634
Karma: 7545
Quand j'étais au lycée, j'étais admiratif de ce genre de personne ; maintenant je me dis qu'ils sont inconscients...

Contribution le : Aujourd'hui 20:13:12
Signaler

Gog077
Re: Grimpeur solo
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2209
Karma: 1284
@lsdYoYo je pensais à ça en regardant la vidéo, je me disais que statistiquement la probabilité d'avoir un accident fatal sur des années de grimpe en free devait être très élevée. Mais bon ceux qui font ça sont pas des novices et savent parfaitement qu'ils n'auront pas de seconde chance. Il y en a pour qui c'est vital de vivre dangereusement.

Hier je suis juste montée sur mon toit harnaché de tous les côtés au cas où et je faisais déjà pas le malin, je tiens trop à la vie pour faire des trucs comme ça 😃

Contribution le : Aujourd'hui 20:55:39
Signaler


