domi13180
Grimpeur solo
#1

Au début on se dit que pour du solo c'est raté ... maaaaaiiiiiiiiis ...
Et sans casque en plus. Il a un parachute dans son sac ?
Aujourd'hui 19:55:17
lsdYoYo
#2

Un commentaire sur reddit affirme, qu'en moyenne, un seul grimpeur libre sur trois survit à son activité...
Sûr que c'est impressionnant.
Aujourd'hui 20:00:28
alfosynchro
#3

Quand j'étais au lycée, j'étais admiratif de ce genre de personne ; maintenant je me dis qu'ils sont inconscients...
Aujourd'hui 20:13:12
Gog077
#4

@lsdYoYo je pensais à ça en regardant la vidéo, je me disais que statistiquement la probabilité d'avoir un accident fatal sur des années de grimpe en free devait être très élevée. Mais bon ceux qui font ça sont pas des novices et savent parfaitement qu'ils n'auront pas de seconde chance. Il y en a pour qui c'est vital de vivre dangereusement.
Hier je suis juste montée sur mon toit harnaché de tous les côtés au cas où et je faisais déjà pas le malin, je tiens trop à la vie pour faire des trucs comme ça
Aujourd'hui 20:55:39
