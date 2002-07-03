|Koreus
Voiture vs Fauteuil roulant
https://www.reddit.com/comments/1lrrikv
Ames sensibles s'abstenir
Est-ce bien approprié de placer le "Ah bé il va moins bien marcher maintenant !" ou c'est trop dark?
Soleil dans l'œil, conducteur bourré, téléphone au volant, règlement de compte,conduite sans permis... On a l'embarras du choix pour "expliquer" ce geste.
