Koreus
Voiture vs Fauteuil roulant
 1  #1
Webhamster
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 76136
Karma: 37900
Voiture vs Fauteuil roulant


https://www.reddit.com/comments/1lrrikv

Ames sensibles s'abstenir

Contribution le : Aujourd'hui 09:46:29
Signaler

zoondoz
Re: Voiture vs Fauteuil roulant
 0  #2
Je suis accro
Inscrit: 07/08/2007 13:54
Post(s): 1524
Karma: 790
Est-ce bien approprié de placer le "Ah bé il va moins bien marcher maintenant !" ou c'est trop dark?
Soleil dans l'œil, conducteur bourré, téléphone au volant, règlement de compte,conduite sans permis... On a l'embarras du choix pour "expliquer" ce geste.

Contribution le : Aujourd'hui 09:51:04
Signaler


