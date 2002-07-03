|Koreus
|
Un homme attaque un policier avec un couteau
|
0 #1
|
Webhamster
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 76138
Karma: 37902
|
Un homme attaque un policier avec un couteau
https://www.reddit.com/comments/1no1fjj
Contribution le : Aujourd'hui 10:42:51
|Signaler
|Loom-
|
0 #2
|
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 10600
Karma: 4546
|
Pfiouu la peur .
Contribution le : Aujourd'hui 12:25:36
|Signaler
|alfosynchro
|
2 #3
|
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 16647
Karma: 7553
|
Heureusement qu'il a la peau lisse !
---[>]
Contribution le : Aujourd'hui 12:34:00
|Signaler