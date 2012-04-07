Intro Le roi lion en Live Action



A bientôt. Le Youtuber Espagnol derrière la chaine WNF Productions a recrée via IA la scène d'introduction du Roi Lion (1994).Je trouve le résultat bluffant.Voici le lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=0L1Fu70S85A edit wiliwilliam intégration de la vidéo:EL REY LEÓN - El Ciclo de la Vida | Fan Film 4K [ESP-España]A bientôt.

Contribution le : Aujourd'hui 10:20:34