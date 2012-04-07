|barok
Intro Le roi lion en Live Action
Le Youtuber Espagnol derrière la chaine WNF Productions a recrée via IA la scène d'introduction du Roi Lion (1994).
Je trouve le résultat bluffant.
Voici le lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=0L1Fu70S85A
edit wiliwilliam intégration de la vidéo:
EL REY LEÓN - El Ciclo de la Vida | Fan Film 4K [ESP-España]
A bientôt.
Contribution le : Aujourd'hui 10:20:34
|Wiliwilliam
C'est "simplement" du image-to-image. Je m'attendais à autre chose.
Contribution le : Aujourd'hui 10:28:46
