barok
Intro Le roi lion en Live Action
 2  #1
Je viens d'arriver
Inscrit: Aujourd'hui 10:16:36
Post(s): 1
Le Youtuber Espagnol derrière la chaine WNF Productions a recrée via IA la scène d'introduction du Roi Lion (1994).
Je trouve le résultat bluffant.

Voici le lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=0L1Fu70S85A

edit wiliwilliam intégration de la vidéo:

EL REY LEÓN - El Ciclo de la Vida | Fan Film 4K [ESP-España]

A bientôt.

Contribution le : Aujourd'hui 10:20:34
Wiliwilliam
Re: Intro Le roi lion en Live Action
 0  #2
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39343
Karma: 19891
C'est "simplement" du image-to-image. Je m'attendais à autre chose.

Contribution le : Aujourd'hui 10:28:46
