Qui est Child of Ayin, le songwriter qui sort l'album au concept mystique Top of The Sinaï

L'artiste franco-américain Child of Ayin sort un album concept Top of The Sinaï, un road trip mystique digne de Dead Man, Easy Rider et Blueberry. Child of Ayin pourrait être décrit comme un cow-boy cosmique, chantant les résonances des dimensions invisibles qui tissent le tissu de l'univers à venir. Il ne se veut ni prophète ni philosophe ; il ressemble plutôt à ce voisin singulier dont le regard peut sembler troublant, mais dont la voix, s'avère d’un étonnant réconfort.



"Top of the Sinai", devient alors la bande sonore de cette quête intérieure, mêlant Gospel, Folk et Rock pour créer un rituel sonore unique. Un passionnant documentaire nous dévoile projet :



Entre Les Mondes



Plongez dans l’univers mystérieux de Child of Ayin à travers ce mini-documentaire immersif. Entre symbolisme, spiritualité et musique, découvrez l’histoire d’un artiste qui navigue entre deux identités : le cowboy, figure de disruption, et l’indien, guide de la métamorphose. Un disque qui plaira aux fans du Grateful Dead, de The Band ou de Neil Young.



Le site officiel







