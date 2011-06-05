Videos streaming images jeux et buzz
Kilroy1
24 heures avant et pendant l'inondation
Inscrit: 09/10/2011 11:09
https://www.reddit.com/comments/1nlx0gl

Aujourd'hui 17:03:59
alfosynchro
Re: 24 heures avant et pendant l'inondation
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Je crois que la voiture s'est faite la malle...

Aujourd'hui 17:24:23
blahmeuh
Re: 24 heures avant et pendant l'inondation
Inscrit: 07/10/2021 16:20
"10 pieds jusqu'à présent, on est à 30 pieds au calme"

Bah ouais mais 10 pieds, c'était avant le changement climatique probablement...

Aujourd'hui 19:13:49
