Kilroy1
Trop de science tue la science
 4  #1
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 20124
Karma: 26205

https://www.reddit.com/comments/1nq4pyp

Contribution le : Aujourd'hui 17:15:27
alfosynchro
Re: Trop de science tue la science
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 16674
Karma: 7565
C'est ça qu'on appelle un fail-win ?

Contribution le : Aujourd'hui 17:25:54
Le_Relou
Re: Trop de science tue la science
 2  #3
Je poste trop
Inscrit: 14/04/2021 01:34
Post(s): 12121
Karma: 6072
@alfosynchro c'est surtout un branque qui a niqué le tapis du billard

Contribution le : Aujourd'hui 17:35:43
alfosynchro
Re: Trop de science tue la science
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 16674
Karma: 7565
@Le_Relou
Oh, tu sais, le foot et moi ça fait deux !

Contribution le : Aujourd'hui 18:14:20
