|Kilroy1
|
Trop de science tue la science
|
4 #1
|
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 20124
Karma: 26205
|
Contribution le : Aujourd'hui 17:15:27
|alfosynchro
|
0 #2
|
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 16674
Karma: 7565
|
C'est ça qu'on appelle un fail-win ?
Contribution le : Aujourd'hui 17:25:54
|Le_Relou
|
2 #3
|
Je poste trop
Inscrit: 14/04/2021 01:34
Post(s): 12121
Karma: 6072
|
@alfosynchro c'est surtout un branque qui a niqué le tapis du billard
Contribution le : Aujourd'hui 17:35:43
|alfosynchro
|
0 #4
|
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 16674
Karma: 7565
|
@Le_Relou
Oh, tu sais, le foot et moi ça fait deux !
Contribution le : Aujourd'hui 18:14:20
