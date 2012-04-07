Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou Explication en image avec bruitage 2 #1

Je poste trop Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 12121 Karma: 6072

дрифт на БМВ #bmw #bmwmcars #m3g80 #cls #m8



Voiture dérapage accident rail

Contribution le : Aujourd'hui 19:16:11

blahmeuh Re: Explication en image avec bruitage 0 #3

Je suis accro Inscrit: 07/10/2021 16:20 Post(s): 706 Karma: 322 et après, il va refaire la vidéo en ajoutant "splouich" en montrant l'espace entre le muret et le dessous de la voiture

Contribution le : Aujourd'hui 19:19:29