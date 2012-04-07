|Le_Relou
|
Explication en image avec bruitage
|
2 #1
|
Je poste trop
Inscrit: 14/04/2021 01:34
Post(s): 12121
Karma: 6072
|
дрифт на БМВ #bmw #bmwmcars #m3g80 #cls #m8
Voiture dérapage accident rail
Contribution le : Aujourd'hui 19:16:11
|Signaler
|Wiliwilliam
|
0 #2
|
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39348
Karma: 19893
|
Suka ...
Contribution le : Aujourd'hui 19:19:06
|Signaler
|blahmeuh
|
0 #3
|
Je suis accro
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 706
Karma: 322
|
et après, il va refaire la vidéo en ajoutant "splouich" en montrant l'espace entre le muret et le dessous de la voiture
Contribution le : Aujourd'hui 19:19:29
|Signaler