Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Le_Relou
Explication en image avec bruitage
 2  #1
Je poste trop
Inscrit: 14/04/2021 01:34
Post(s): 12121
Karma: 6072

дрифт на БМВ #bmw #bmwmcars #m3g80 #cls #m8

Voiture dérapage accident rail

Contribution le : Aujourd'hui 19:16:11
Signaler

Wiliwilliam
Re: Explication en image avec bruitage
 0  #2
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39348
Karma: 19893
Suka ...

Contribution le : Aujourd'hui 19:19:06
Signaler

blahmeuh
Re: Explication en image avec bruitage
 0  #3
Je suis accro
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 706
Karma: 322
et après, il va refaire la vidéo en ajoutant "splouich" en montrant l'espace entre le muret et le dessous de la voiture

Contribution le : Aujourd'hui 19:19:29
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.