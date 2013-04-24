|domi13180
Un éléphant avec 2 trompes
2 #1
Je m'installe
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 330
Karma: 674
https://www.reddit.com/comments/1nqtzcf
Tant qu'il ne marche pas dessus.
Contribution le : Aujourd'hui 10:26:38
|FMJ65
0 #2
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 16709
Karma: 5668
Pauvre éléphante !
Contribution le : Aujourd'hui 12:11:37
|Loom-
0 #3
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 10605
Karma: 4547
Dur mais mou aussi.
Contribution le : Aujourd'hui 12:40:44
