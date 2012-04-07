|Le_Relou
La faute des motards
#1
Je poste trop
Inscrit: 14/04/2021
Post(s): 12133
Karma: 6079
Pov moto suite accident
Contribution le : Aujourd'hui 10:50:31
|Wiliwilliam
#2
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012
Post(s): 39351
Karma: 19893
Tout d'abord: j'espère qu'ils n'ont rien! Les deux chocs sont violents
Ensuite: Han putain le fou rire ! C'est tellement improbable.
Contribution le : Aujourd'hui 11:17:30
|FMJ65
#3
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014
Post(s): 16709
Karma: 5668
Triple strike ! Ca s'applaudit !
Contribution le : Aujourd'hui 12:14:33
|Loom-
#4
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013
Post(s): 10603
Karma: 4547
Le c** qui lui rentre dedans.
Contribution le : Aujourd'hui 12:26:49
