|domi13180
|
La police ouvre laborieusement une porte
|
2 #1
|
Je m'installe
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 330
Karma: 674
|
https://www.reddit.com/comments/1nqersp
Certains ont suggéré qu'ils passent par la fenêtre, mais arriveraient ils à casser un carreau ?
Contribution le : Aujourd'hui 11:06:37
|Signaler
|FMJ65
|
0 #2
|
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 16709
Karma: 5668
|
Confier le bélier aux collègues féminines, c'est pas non plus la meilleure des stratégies ! Surtout quad les collègues masculins ont les mains dans les poches ....
Contribution le : Aujourd'hui 12:13:06
|Signaler
|Loom-
|
0 #3
|
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 10604
Karma: 4547
|
Fallait faire le balancement avec les bras en bas où alors c'était pour viser le verrou en haut de porte .
Ça manque de sport tout ça.
Contribution le : Aujourd'hui 12:33:09
|Signaler