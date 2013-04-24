Options du sujet Imprimer le sujet

domi13180 La police ouvre laborieusement une porte 2 #1

Je m'installe Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 330 Karma: 674

https://www.reddit.com/comments/1nqersp



Certains ont suggéré qu'ils passent par la fenêtre, mais arriveraient ils à casser un carreau ? Certains ont suggéré qu'ils passent par la fenêtre, mais arriveraient ils à casser un carreau ?

Contribution le : Aujourd'hui 11:06:37

FMJ65 Re: La police ouvre laborieusement une porte 0 #2

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 16709 Karma: 5668 Confier le bélier aux collègues féminines, c'est pas non plus la meilleure des stratégies ! Surtout quad les collègues masculins ont les mains dans les poches ....

Contribution le : Aujourd'hui 12:13:06

Loom- Re: La police ouvre laborieusement une porte 0 #3

Je poste trop Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 10604 Karma: 4547 Fallait faire le balancement avec les bras en bas où alors c'était pour viser le verrou en haut de porte .





Ça manque de sport tout ça.

Contribution le : Aujourd'hui 12:33:09