domi13180
La police ouvre laborieusement une porte
 2  #1
Je m'installe
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 330
Karma: 674

https://www.reddit.com/comments/1nqersp

Certains ont suggéré qu'ils passent par la fenêtre, mais arriveraient ils à casser un carreau ?

Contribution le : Aujourd'hui 11:06:37
Signaler

FMJ65
Re: La police ouvre laborieusement une porte
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 16709
Karma: 5668
Confier le bélier aux collègues féminines, c'est pas non plus la meilleure des stratégies ! Surtout quad les collègues masculins ont les mains dans les poches ....

Contribution le : Aujourd'hui 12:13:06
Signaler

Loom-
Re: La police ouvre laborieusement une porte
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 10604
Karma: 4547
Fallait faire le balancement avec les bras en bas où alors c'était pour viser le verrou en haut de porte .


Ça manque de sport tout ça.

Contribution le : Aujourd'hui 12:33:09
Signaler


