Joey Larsé, le rappeur revient après 5 ans d'absence avec YABOY



Je viens d'arriver Inscrit: 02/11/2023 12:58 Post(s): 41





Joey Larsé basé à Bordeaux et originaire de Montreuil, le parcours de Joey Larsé est celui d'un artiste qui a pris le temps de se trouver. Biberonné au rap depuis tout petit, il s'essaie d'abord aux freestyles au collège, avant de proposer ses premiers projets, dont l'EP Drugstore en 2018. Après une pause de cinq ans, il revient avec YABOY. Nouveau chapitre pour un Joey Larsé bien décidé à se montrer tel qu'il est. Il signe chez Big Scoop Records, le label de Naâman, ce single de rap fulgurant et poétique.



Comme il l’écrit lui-même : « J’ai cultivé mon esprit à force de marcher sous la pluie ».

Avec YABOY, l’artiste nous embarque dans une balade rap introspective, une immersion dans un vécu en clair-obscur, entre courants apaisés et remous intérieurs.



Lien officiel





Joey Larsé - YABOY Joey Larsé basé à Bordeaux et originaire de Montreuil, le parcours de Joey Larsé est celui d'un artiste qui a pris le temps de se trouver. Biberonné au rap depuis tout petit, il s'essaie d'abord aux freestyles au collège, avant de proposer ses premiers projets, dont l'EP Drugstore en 2018. Après une pause de cinq ans, il revient avec YABOY. Nouveau chapitre pour un Joey Larsé bien décidé à se montrer tel qu'il est. Il signe chez Big Scoop Records, le label de Naâman, ce single de rap fulgurant et poétique.Comme il l’écrit lui-même : « J’ai cultivé mon esprit à force de marcher sous la pluie ».Avec YABOY, l’artiste nous embarque dans une balade rap introspective, une immersion dans un vécu en clair-obscur, entre courants apaisés et remous intérieurs.Joey Larsé - YABOY

Contribution le : Aujourd'hui 12:35:38