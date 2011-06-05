Videos streaming images jeux et buzz
Nebinaf
Le Dieu du billard veille sur lui
 3  #1
Je suis accro
Inscrit: 22/01/2014 08:00
Post(s): 1507
Karma: 2611
Le Dieu du billard veille sur lui

Contribution le : Aujourd'hui 09:08:15
Signaler

alfosynchro
Re: Le Dieu du billard veille sur lui
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 16694
Karma: 7573
C'est ce qu'on appelle avoir une chance de c*** !
Et lui, il se marre ! 😃

Bien sympa comme vidéo.

Contribution le : Aujourd'hui 09:29:14
Signaler

lsdYoYo
Re: Le Dieu du billard veille sur lui
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
Post(s): 2525
Karma: 1724
Monstrueux !

Un seule explication : il doit se marier en fin de journée, mais sa fiancée s'est tapée TOUS ses meilleurs amis. Et son petit frère.

Contribution le : Aujourd'hui 09:52:16
Signaler


