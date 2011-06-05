|Le_Relou
|
Tentative de décabossage de brouette
|
1 #1
|
Je poste trop
Inscrit: 14/04/2021 01:34
Post(s): 12182
Karma: 6097
|
ça fonctionne ....
...pas totalement
Contribution le : Aujourd'hui 15:03:55
|Signaler
|Wiliwilliam
|
0 #2
|
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39360
Karma: 19900
|
mais c'est quoi son pétard là
Contribution le : Aujourd'hui 15:06:15
|Signaler
|alfosynchro
|
1 #3
|
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 16736
Karma: 7577
|
C'est un pétard "byliat" !
Contribution le : Aujourd'hui 15:09:13
|Signaler
|FefefeuJejejeu
|
0 #4
|
Je suis accro
Inscrit: 18/03/2016 21:26
Post(s): 1656
Karma: 1153
|
C'est pas plutôt un pétard tuffe ou un pétard d'ivement ?
Contribution le : Aujourd'hui 15:37:53
|Signaler