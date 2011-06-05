Videos streaming images jeux et buzz
Le_Relou
Un magicien de Rue drôle
 2  #1
Je poste trop
Inscrit: 14/04/2021 01:34
Post(s): 12182
Karma: 6097


Merci @Inkonito pourr la chaine YT


MAGICIAN Tries To SCAM Someone Out Of 50 POUNDS!!

Contribution le : Aujourd'hui 15:08:03
Signaler

Inkonito
Re: Un magicien de Rue drôle
 1  #2
Je m'installe
Inscrit: 01/02/2020 12:52
Post(s): 139
Karma: 119
Sa chaine YouTube est pas mal non plus: https://www.youtube.com/@streetmagiciandude

Contribution le : Aujourd'hui 15:26:15
Signaler

alfosynchro
Re: Un magicien de Rue drôle
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 16736
Karma: 7577
Sympa !

Mais ça me rappelle comment mon amie s'est fait chourer 100 euros sur un pont de Paris par des arnaqueurs de rue bien entourés...

Contribution le : Aujourd'hui 15:31:30
Signaler


