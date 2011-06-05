|Le_Relou
|
Un magicien de Rue drôle
|
Je poste trop
Merci @Inkonito pourr la chaine YT
MAGICIAN Tries To SCAM Someone Out Of 50 POUNDS!!
Contribution le : Aujourd'hui 15:08:03
Inkonito
Je m'installe
Sa chaine YouTube est pas mal non plus: https://www.youtube.com/@streetmagiciandude
Contribution le : Aujourd'hui 15:26:15
alfosynchro
Je poste trop
Sympa !
Mais ça me rappelle comment mon amie s'est fait chourer 100 euros sur un pont de Paris par des arnaqueurs de rue bien entourés...
Contribution le : Aujourd'hui 15:31:30
