Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Le_Relou
Quand le lanceur est bon, mais pas celui qui doit attraper
 2  #1
Je poste trop
Inscrit: 14/04/2021 01:34
Post(s): 12182
Karma: 6097

Contribution le : Aujourd'hui 15:09:29
Signaler

Wiliwilliam
Re: Quand le lanceur est bon, mais pas celui qui doit attraper
 0  #2
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39360
Karma: 19900
sacré lancer! c'est pas évident en plus quand c'est un lancer vertical comme ça.

Contribution le : Aujourd'hui 15:12:27
Signaler

alfosynchro
Re: Quand le lanceur est bon, mais pas celui qui doit attraper
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 16736
Karma: 7577
Pinaise !

Contribution le : Aujourd'hui 15:28:04
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.