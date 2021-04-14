Brésilien Sandro Dias s'élance d'une rampe de 60 m de haut en skate
Brésilien Sandro Dias s'élance d'une rampe de 60 m de haut en skate
Inscrit: 14/04/2021 01:34
ATTENTION SI TU ES ALLERGIQUE à RED BULL PASSE TON CHEMIN ET NE METS PAS DE DOWNVOTE s'il te plait
c'est le sponsor de l"événement
Le Brésilien Sandro Dias a réalisé la plus haute descente en skate, 60 m, et atteint 103,8 km/h sur la façade d’un immeuble de 22 étages.
Brazilian skateboarder Sandro Dias breaks 2 world records
Le replay de l’événement
https://www.youtube.com/live/bZHZNsqNLzk
