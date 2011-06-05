|Kilroy1
Souffrance 👨🎤
#1
Je poste trop
Allez vomir avant !
https://www.reddit.com/comments/1ntnuo1
Contribution le : Aujourd'hui 19:24:33
alfosynchro
#2
Je poste trop
Ça me fait penser à quelqu'un qui est souvent constipé.
Je voudrais partager cette vidéo, je sais bien faire avec les vidéos YT, mais avec le lecteur Koreus, je sais pas. Quelqu'un saurait m'expliquer ? SVP
Contribution le : Aujourd'hui 19:33:57
Kilroy1
#3
Je poste trop
@alfosynchro On ne va pas faire que ça quand même !
Contribution le : Aujourd'hui 19:42:25
alfosynchro
#4
Je poste trop
@Kilroy1
Hahaha !
Contribution le : Aujourd'hui 19:52:48
Loom-
#5
Je poste trop
Quelq'un connait un log pour la récup et la mettre en format androïd ? La mettre en sonnerie de téléphone
Contribution le : Aujourd'hui 20:13:33
