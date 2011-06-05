Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Souffrance 👨‍🎤 3 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 20148 Karma: 26245 Allez vomir avant !





https://www.reddit.com/comments/1ntnuo1

Contribution le : Aujourd'hui 19:24:33

alfosynchro Re: Souffrance 👨‍🎤 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 16744 Karma: 7577 Ça me fait penser à quelqu'un qui est souvent constipé.



Je voudrais partager cette vidéo, je sais bien faire avec les vidéos YT, mais avec le lecteur Koreus, je sais pas. Quelqu'un saurait m'expliquer ? SVP

Contribution le : Aujourd'hui 19:33:57

Kilroy1 Re: Souffrance 👨‍🎤 1 #3

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 20148 Karma: 26245 @alfosynchro On ne va pas faire que ça quand même !

Contribution le : Aujourd'hui 19:42:25

alfosynchro Re: Souffrance 👨‍🎤 0 #4

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 16744 Karma: 7577 Kilroy1

Hahaha ! Hahaha !

Contribution le : Aujourd'hui 19:52:48

Loom- Re: Souffrance 👨‍🎤 0 #5

Je poste trop Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 10611 Karma: 4549 Quelq'un connait un log pour la récup et la mettre en format androïd ? La mettre en sonnerie de téléphone

Contribution le : Aujourd'hui 20:13:33