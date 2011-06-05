Videos streaming images jeux et buzz
Kilroy1
Souffrance 👨‍🎤
 #1
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 20148
Karma: 26245
Allez vomir avant !


https://www.reddit.com/comments/1ntnuo1

Contribution le : Aujourd'hui 19:24:33
Signaler

alfosynchro
Re: Souffrance 👨‍🎤
 #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 16744
Karma: 7577
Ça me fait penser à quelqu'un qui est souvent constipé.

Je voudrais partager cette vidéo, je sais bien faire avec les vidéos YT, mais avec le lecteur Koreus, je sais pas. Quelqu'un saurait m'expliquer ? SVP

Contribution le : Aujourd'hui 19:33:57
Signaler

Kilroy1
Re: Souffrance 👨‍🎤
 #3
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 20148
Karma: 26245
@alfosynchro On ne va pas faire que ça quand même !

Contribution le : Aujourd'hui 19:42:25
Signaler

alfosynchro
Re: Souffrance 👨‍🎤
 #4
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 16744
Karma: 7577
@Kilroy1
😃 Hahaha !

Contribution le : Aujourd'hui 19:52:48
Signaler

Loom-
Re: Souffrance 👨‍🎤
 #5
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 10611
Karma: 4549
Quelq'un connait un log pour la récup et la mettre en format androïd ? La mettre en sonnerie de téléphone 🙂

Contribution le : Aujourd'hui 20:13:33
Signaler


