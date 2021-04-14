|Le_Relou
|
Devenir un joueur de FPS de competition
|
|
|
Pour ne pas avoir la voix française généré par IA
Roue crantée > Piste audio >
mettre Langue original
Exoskeleton Aim Assist
Un youtubeur a repoussé les limites du cheat en créant un exosquelette qui guide physiquement sa main pour une visée parfaite. Grâce à l'IA et une ingénierie complexe, il a amélioré son score de 63% sur le logiciel d'entraînement Aimlabs, se classant deuxième mondial et soulevant de nouvelles questions sur l'avenir de l'anti-triche.
Article sur le sujet
https://www.generation-nt.com/actualites/exosquelette-aimbot-ia-aimlabs-triche-youtubeur-2063119
