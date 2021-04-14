Devenir un joueur de FPS de competition



Exoskeleton Aim Assist





Un youtubeur a repoussé les limites du cheat en créant un exosquelette qui guide physiquement sa main pour une visée parfaite. Grâce à l'IA et une ingénierie complexe, il a amélioré son score de 63% sur le logiciel d'entraînement Aimlabs, se classant deuxième mondial et soulevant de nouvelles questions sur l'avenir de l'anti-triche.



Article sur le sujet

