Le_Relou
Devenir un joueur de FPS de competition
Inscrit: 14/04/2021 01:34
Pour ne pas avoir la voix française généré par IA

Roue crantée > Piste audio >
mettre Langue original


Exoskeleton Aim Assist


Un youtubeur a repoussé les limites du cheat en créant un exosquelette qui guide physiquement sa main pour une visée parfaite. Grâce à l'IA et une ingénierie complexe, il a amélioré son score de 63% sur le logiciel d'entraînement Aimlabs, se classant deuxième mondial et soulevant de nouvelles questions sur l'avenir de l'anti-triche.

Article sur le sujet
https://www.generation-nt.com/actualites/exosquelette-aimbot-ia-aimlabs-triche-youtubeur-2063119

Contribution le : Aujourd'hui 11:34:53
 Haut   Précédent   Suivant






