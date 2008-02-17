Videos streaming images jeux et buzz
-MaDJiK-
Retrouver des photos compromettantes de ses collègues
 3  #1
J'aime glander ici
Inscrit: 09/11/2014 18:04
Post(s): 5503
Karma: 3101
(Pas trouvé en meilleure qualité.)


La réaction des collègues quand on retrouve de vieilles photos plus ou moins embarrassantes d'eux.

Contribution le : Aujourd'hui 14:13:30
Signaler

mawt1
Re: Retrouver des photos compromettantes de ses collègues
 0  #2
J'aime glander ici
Inscrit: 17/02/2008 20:35
Post(s): 7091
Karma: 3369
Pas mal surtout le dernier lol! Ce qu'on retrouve sur Facebook des fois ^^

Contribution le : Aujourd'hui 14:28:24
Signaler


