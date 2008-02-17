Options du sujet Imprimer le sujet

-MaDJiK- Retrouver des photos compromettantes de ses collègues



Vous navigateur est trop vieux



La réaction des collègues quand on retrouve de vieilles photos plus ou moins embarrassantes d'eux.

Contribution le : Aujourd'hui 14:13:30

mawt1 Re: Retrouver des photos compromettantes de ses collègues

Pas mal surtout le dernier lol! Ce qu'on retrouve sur Facebook des fois ^^

Contribution le : Aujourd'hui 14:28:24