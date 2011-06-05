Les parachutistes et l'arc en ciel



Ça me fait bien plaisir de voir ça, tellement j'ai entendu des personnes dire que c'était impossible un arc complet en ciel.



Du moment qu'il y a des gouttelettes dans l'air et que le cône à je ne sais plus combien de degrés (peut-être 43, je pense) peut être réalisé, alors il n'y a pas de limite. Quand on est sur Terre, il ne voit pas de gouttelettes dans l'air sous la terre, donc c'est normal que l'on voit un arc partiel.

