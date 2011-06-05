Videos streaming images jeux et buzz
Les parachutistes et l'arc en ciel
Inscrit: 09/05/2023 21:24
Contribution le : Aujourd'hui 16:24:43
alfosynchro
Re: Les parachutistes et l'arc en ciel
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Ça me fait bien plaisir de voir ça, tellement j'ai entendu des personnes dire que c'était impossible un arc complet en ciel.

Du moment qu'il y a des gouttelettes dans l'air et que le cône à je ne sais plus combien de degrés (peut-être 43, je pense) peut être réalisé, alors il n'y a pas de limite. Quand on est sur Terre, il ne voit pas de gouttelettes dans l'air sous la terre, donc c'est normal que l'on voit un arc partiel.

Contribution le : Aujourd'hui 16:48:18
