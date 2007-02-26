|domi13180
Cowboy inéjectable
3 #1
Je m'installe
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 334
Karma: 686
https://www.reddit.com/comments/1nuujle
J'espère que ce n'est pas DJP.
Contribution le : Aujourd'hui 18:37:20
|papives
1 #2
J'aime glander ici
Inscrit: 26/02/2007 18:55
Post(s): 6821
Karma: 4375
Comme ils le disent en tête de la vidéo « si ce n’était pas sur une vidéo, personne ne le croirait »
Mais je crois que le mec a dû en être aussi surpris que les autres et à préféré descendre pour se remettre de ses émotions
Contribution le : Aujourd'hui 19:20:50
