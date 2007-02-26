Videos streaming images jeux et buzz
domi13180
Cowboy inéjectable
 3  #1
Je m'installe
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 334
Karma: 686

https://www.reddit.com/comments/1nuujle

J'espère que ce n'est pas DJP.

Contribution le : Aujourd'hui 18:37:20
Signaler

papives
Re: Cowboy inéjectable
 1  #2
J'aime glander ici
Inscrit: 26/02/2007 18:55
Post(s): 6821
Karma: 4375
Comme ils le disent en tête de la vidéo «  si ce n’était pas sur une vidéo, personne ne le croirait »
Mais je crois que le mec a dû en être aussi surpris que les autres et à préféré descendre pour se remettre de ses émotions 😱😁

Contribution le : Aujourd'hui 19:20:50
Signaler


