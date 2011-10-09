Un chien aide son petit maitre dans ses premiers pas
|Kendaar
la patience et la gentillesse de ce brave toutou est incroyable, on dirait presque qu'il refflechi a l'avenir en s'imaginant jouer et courir avec ce petit humain quand il sera plus expérimenté
|Interfector
Quand on pense que dire "t'es un chien" a quelqu'un est une insulte, on est vraiment des merdes...
