Kilroy1
Un chien aide son petit maitre dans ses premiers pas
 2  #1
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 20169
Karma: 26278

https://www.reddit.com/comments/1nwd4xs

Contribution le : Aujourd'hui 12:07:27
Kendaar
Re: Un chien aide son petit maitre dans ses premiers pas
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 18/04/2017 14:20
Post(s): 3041
Karma: 1757
la patience et la gentillesse de ce brave toutou est incroyable, on dirait presque qu'il refflechi a l'avenir en s'imaginant jouer et courir avec ce petit humain quand il sera plus expérimenté 🙂

Contribution le : Aujourd'hui 12:12:21
Interfector
Re: Un chien aide son petit maitre dans ses premiers pas
 0  #3
Je suis accro
Inscrit: 20/04/2014 16:01
Post(s): 1737
Karma: 1907
Quand on pense que dire "t'es un chien" a quelqu'un est une insulte, on est vraiment des merdes...

Contribution le : Aujourd'hui 12:19:49
