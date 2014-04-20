Videos streaming images jeux et buzz
[video] La vraie vie - Mini série
Je sais pas trop quoi dire... irl, un regisseur, un acteur et un cameraman sont invités a jouer leur propre role dans un jeux RP (role play).
Ca donne une mini serie (5x25min environ) ou on suit un acteur irl et ig, qui decouvre un monde qu'il ne connait pas du tout. Ya beaucoup de naiveté, des prejugés, mais je trouve que ca rend super bien.
L'acteur principal a quand meme passé plus de 500h ig, et son equipe plus de 800/pers pour faire les reperages, acheter le matos etc.

Au depart j'etais dubitatif, puis je me suis laissé emporter, parce que c'est bien fait, avec une equipe pro autour du projet.

Les episodes sur youtube ou sur le site d'arte :
https://www.arte.tv/fr/videos/115055-001-A/la-vraie-vie-1-5/

Episodes 1-2:

La vraie vie - Rejouer son quotidien en ligne | Intégrale (1/2) | ARTE
Episodes 3-4-5:

La vraie vie - Rejouer son quotidien en ligne | Intégrale (2/2) | ARTE

