

Index des forums Koreus.com La chambre des Liens [video] La vraie vie - Mini série Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Options du sujet Imprimer le sujet



Interfector [video] La vraie vie - Mini série 1 #1

Je suis accro Inscrit: 20/04/2014 16:01 Post(s): 1737 Karma: 1907

Ca donne une mini serie (5x25min environ) ou on suit un acteur irl et ig, qui decouvre un monde qu'il ne connait pas du tout. Ya beaucoup de naiveté, des prejugés, mais je trouve que ca rend super bien.

L'acteur principal a quand meme passé plus de 500h ig, et son equipe plus de 800/pers pour faire les reperages, acheter le matos etc.



Au depart j'etais dubitatif, puis je me suis laissé emporter, parce que c'est bien fait, avec une equipe pro autour du projet.



Les episodes sur youtube ou sur le site d'arte :

https://www.arte.tv/fr/videos/115055-001-A/la-vraie-vie-1-5/



Episodes 1-2:



La vraie vie - Rejouer son quotidien en ligne | Intégrale (1/2) | ARTE

Episodes 3-4-5:



La vraie vie - Rejouer son quotidien en ligne | Intégrale (2/2) | ARTE Je sais pas trop quoi dire... irl, un regisseur, un acteur et un cameraman sont invités a jouer leur propre role dans un jeux RP (role play).Ca donne une mini serie (5x25min environ) ou on suit un acteur irl et ig, qui decouvre un monde qu'il ne connait pas du tout. Ya beaucoup de naiveté, des prejugés, mais je trouve que ca rend super bien.L'acteur principal a quand meme passé plus de 500h ig, et son equipe plus de 800/pers pour faire les reperages, acheter le matos etc.Au depart j'etais dubitatif, puis je me suis laissé emporter, parce que c'est bien fait, avec une equipe pro autour du projet.Les episodes sur youtube ou sur le site d'arte :Episodes 1-2:La vraie vie - Rejouer son quotidien en ligne | Intégrale (1/2) | ARTEEpisodes 3-4-5:La vraie vie - Rejouer son quotidien en ligne | Intégrale (2/2) | ARTE

Contribution le : Aujourd'hui 12:30:16



Haut Précédent Suivant

S'enregistrer pour contribuer







-- Sélectionner un forum -- Le site Koreus.com -- A propos du site -- La chambre des Liens -- Les têtes chercheuses -- Tickets Loisirs et Détente -- Le Bar -- Audio et Visuel -- Tout le sport -- Topics à Jeux -- Topics au goût de Flood Informatique -- Software et Réseaux -- Hardware et High Tech -- Jeux Vidéo

