Marie Espinosa revient plus émouvante que jamais avec La Pleureuse



Je viens d'arriver Inscrit: 02/11/2023 12:58 Post(s): 42





a besoin d'être consolée ! La chanteuse et compositrice annonce son grand retour discographique avec La Pleureuse, un premier single doux et caressant, qui prend à la gorge.



Musicienne hors pair, elle passe sans transition de la guitare au piano, abordant à sa guise des chansons aux paroles sur les femmes d'aujourd'hui ou une balade pop à la Gainsbourg. La Pleureuse annonce sont grand retour avec un EP prévu en 2026 et arrangé par Benjamin Biolay et Tristan Salvati ((Angèle, Louane, Hoshi...) ...



Entre la voix, les textes et les musiques, une subtile alchimie de tenue, de classe, de chaleur et de simplicité. A découvrir si vous aimez Françoise Hardy, Pauline Croze, Keren Ann...



Voici le clip de La Pleureuse :



Marie Espinosa - La Pleureuse Marie Espinosa a besoin d'être consolée ! La chanteuse et compositrice annonce son grand retour discographique avec La Pleureuse, un premier single doux et caressant, qui prend à la gorge.Musicienne hors pair, elle passe sans transition de la guitare au piano, abordant à sa guise des chansons aux paroles sur les femmes d'aujourd'hui ou une balade pop à la Gainsbourg. La Pleureuse annonce sont grand retour avec un EP prévu en 2026 et arrangé par Benjamin Biolay et Tristan Salvati ((Angèle, Louane, Hoshi...) ...Entre la voix, les textes et les musiques, une subtile alchimie de tenue, de classe, de chaleur et de simplicité. A découvrir si vous aimez Françoise Hardy, Pauline Croze, Keren Ann...Marie Espinosa - La Pleureuse

Contribution le : Aujourd'hui 13:21:59