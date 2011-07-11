Moustique à trompe molle



C'est de la modification génétique qui les rend comme ça, qui s'active après quelques générations pour aider d'abord à propager le gène puis les éradiquer à coup de trompe molle

Le gène n'est pas implanté dans leur ADN car il est déjà présent, mais dormant. La modification permet son activation après n générations de moustiques.



Disons qu'ils modifient 100 moustiques, les libèrent et ont modifié le gène pour qu'il apparaisse après 6 générations. Chaque fois qu'ils s'accouplent, ils produisent beaucoup de descendants, et au moment où le gène s'active, des millions de moustiques le porteront.

