Moustique à trompe molle
https://www.reddit.com/comments/1nxg6gp
C'est de la modification génétique qui les rend comme ça, qui s'active après quelques générations pour aider d'abord à propager le gène puis les éradiquer à coup de trompe molle
Le gène n'est pas implanté dans leur ADN car il est déjà présent, mais dormant. La modification permet son activation après n générations de moustiques.
Disons qu'ils modifient 100 moustiques, les libèrent et ont modifié le gène pour qu'il apparaisse après 6 générations. Chaque fois qu'ils s'accouplent, ils produisent beaucoup de descendants, et au moment où le gène s'active, des millions de moustiques le porteront.
Contribution le : Aujourd'hui 12:16:09
Faut juste pas qu'il y en ai un qui arrive a piquer un gars qui vient de prendre du viagra...
Contribution le : Aujourd'hui 12:29:26
Ce réflèxe de s'astiquer la trompe quand elle est trop molle pour que ça rentre, ça vient d'où ?
Contribution le : Aujourd'hui 12:41:59
On a tous des gènes en commun. Et s'il y a gène il n'y a pas de plaisir.
Contribution le : Aujourd'hui 12:45:46
