Super héros indien

|
|
|
|
https://www.reddit.com/comments/1nxh2i4
Bollywood.
A noter, les balles partent avec la douille.
Quelqu'un a repéré la même scène avec d'autres acteurs dans un autre film : https://www.youtube.com/watch?v=GCQrK4ENtoI&t=185s
Contribution le : Aujourd'hui 12:22:56
|
|
|
Clairement le truc le plus aberrant de la video xD (joke)
J'aime pas du tout le bollywood, mais j'aime beaucoup l'etat d'esprit, la liberté et le n'importe quoi qu'ils arrivent a faire.
Contribution le : Aujourd'hui 12:27:22
