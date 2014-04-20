Videos streaming images jeux et buzz
domi13180
Super héros indien
 1  #1
Je m'installe
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 341
Karma: 691

https://www.reddit.com/comments/1nxh2i4

Bollywood.
A noter, les balles partent avec la douille.

Quelqu'un a repéré la même scène avec d'autres acteurs dans un autre film : https://www.youtube.com/watch?v=GCQrK4ENtoI&t=185s

Contribution le : Aujourd'hui 12:22:56
Signaler

Interfector
Re: Super héros indien
 0  #2
Je suis accro
Inscrit: 20/04/2014 16:01
Post(s): 1744
Karma: 1912
Citation :

@domi13180 a écrit:
A noter, les balles partent avec la douille.


Clairement le truc le plus aberrant de la video xD (joke)

J'aime pas du tout le bollywood, mais j'aime beaucoup l'etat d'esprit, la liberté et le n'importe quoi qu'ils arrivent a faire.

Contribution le : Aujourd'hui 12:27:22
Signaler


