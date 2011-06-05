Videos streaming images jeux et buzz
Kilroy1
AIE
 #1
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 20176
Karma: 26296
/!\ j'ai mal


J'avais hésité avec : résonnance pour le titre...

Contribution le : Aujourd'hui 19:51:21
Signaler

Le_Relou
Re: AIE
 #2
Je poste trop
Inscrit: 14/04/2021 01:34
Post(s): 12251
Karma: 6116
Je pense qu'à l'avenir il se souviendra de pas rester proche d'une personne qui frappe à coup de massue !

Contribution le : Aujourd'hui 20:15:28
Signaler

alfosynchro
Re: AIE
 #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 16801
Karma: 7590
Ça ne fait pas le même son !

Contribution le : Aujourd'hui 20:27:21
Signaler


