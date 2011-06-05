Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



ale37mar
Low flight
 3  #1
Je suis accro
Inscrit: 21/11/2011 10:24
Post(s): 633
Karma: 828

#shorts #funny #boat

Contribution le : Aujourd'hui 08:17:04
Signaler

alfosynchro
Re: Low flight
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 16807
Karma: 7590
@ale37mar
Moi qui cherche parfois des vidéos déjà passées, entre autres, je trouve qu'il est bien d'associer quelques mots clés relatifs à la vidéo, ça fait parfois gagner beaucoup de temps.
Par exemple : Vol bas, oies, lac...

Merci 😉

Contribution le : Aujourd'hui 09:03:18
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.