Franck Marchal nous emmène au Burning Man avec la vidéo de King Among The Stars

Reconnu dans l’univers des musiques de film, le compositeur Franck Marchal, également membre du groupe Batz livre son premier album, Passing Road, le 7 novembre 2025. Le premier extrait s'appelle King Among The Stars et nous emmène en vidéo au festival Burning Man pour un moment féérique et planant.



Après le



Voici le clip de King Among The Stars :



