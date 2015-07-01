|domi13180
Un artiste en pleines créations
2 #1
Je m'installe
https://www.reddit.com/comments/1nyw2g9
Jan Hakon Erichsen.
|Le_Relou
0 #2
Je poste trop
Lu ici: Jan Hakon Erichsen est un artiste norvégien connu pour ses vidéos hors du commun, son style original et absurde de performances destructives.
|Gog077
0 #3
Je masterise !
En quoi ce qu'il fait est plus artistique que toutes les conneries qu'on trouve sur les réseaux qui ne se disent pas de l'art ?
