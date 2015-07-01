Videos streaming images jeux et buzz
domi13180
Un artiste en pleines créations
Inscrit: 06/08/2023 12:29
https://www.reddit.com/comments/1nyw2g9
Jan Hakon Erichsen.

Le_Relou
Re: Un artiste en pleines créations
Inscrit: 14/04/2021 01:34
Lu ici: Jan Hakon Erichsen est un artiste norvégien connu pour ses vidéos hors du commun, son style original et absurde de performances destructives.

Gog077
Re: Un artiste en pleines créations
Inscrit: 01/07/2015 19:03
En quoi ce qu'il fait est plus artistique que toutes les conneries qu'on trouve sur les réseaux qui ne se disent pas de l'art ?

