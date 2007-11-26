|Sebmagic
Pourquoi cet arbre a-t-il poussé comme ça ?
1
J'aime glander ici
Inscrit: 26/11/2007 22:04
Post(s): 6306
Karma: 2769
Je suis allé me promener ce week-end et je suis tombé sur cet énergumène.
Comment est-ce possible ?
Contribution le : Aujourd'hui 14:18:41
Signaler
alfosynchro
2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 16845
Karma: 7597
Peut-être que dans sa jeunesse un autre arbre lui est tombé dessus, le pliant ainsi en deux vers le bas et obligeant sa tête à se redresser. Entre temps, l'arbre qui avait chu a pourri, s'est petit à petit décomposé, pendant que celui que tu as photographié a continué à pousser avec sa forme actuelle.
Si ce n'est pas ça, je ne voit que l'intervention humaine...
Contribution le : Aujourd'hui 14:46:44
Signaler
Sebmagic
3
J'aime glander ici
Inscrit: 26/11/2007 22:04
Post(s): 6306
Karma: 2769
Pas bête, je n'avais pas pensé à ça !
Contribution le : Aujourd'hui 14:50:02
Signaler
Le_Relou
4
Je poste trop
Inscrit: 14/04/2021 01:34
Post(s): 12283
Karma: 6118
ou bien c’est un coup des insoumis
c'est une vanne, pas taper
Contribution le : Aujourd'hui 14:51:11
Signaler