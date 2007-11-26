Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Sebmagic
Pourquoi cet arbre a-t-il poussé comme ça ?
 1  #1
J'aime glander ici
Inscrit: 26/11/2007 22:04
Post(s): 6306
Karma: 2769
Je suis allé me promener ce week-end et je suis tombé sur cet énergumène.

Comment est-ce possible ?


Contribution le : Aujourd'hui 14:18:41
_________________
In memory 
Signaler

alfosynchro
Re: Pourquoi cet arbre a-t-il poussé comme ça ?
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 16845
Karma: 7597
Peut-être que dans sa jeunesse un autre arbre lui est tombé dessus, le pliant ainsi en deux vers le bas et obligeant sa tête à se redresser. Entre temps, l'arbre qui avait chu a pourri, s'est petit à petit décomposé, pendant que celui que tu as photographié a continué à pousser avec sa forme actuelle.
Si ce n'est pas ça, je ne voit que l'intervention humaine...

Contribution le : Aujourd'hui 14:46:44
Signaler

Sebmagic
Re: Pourquoi cet arbre a-t-il poussé comme ça ?
 0  #3
J'aime glander ici
Inscrit: 26/11/2007 22:04
Post(s): 6306
Karma: 2769
Pas bête, je n'avais pas pensé à ça !

Contribution le : Aujourd'hui 14:50:02
_________________
In memory 
Signaler

Le_Relou
Re: Pourquoi cet arbre a-t-il poussé comme ça ?
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 14/04/2021 01:34
Post(s): 12283
Karma: 6118
ou bien c’est un coup des insoumis


c'est une vanne, pas taper

Contribution le : Aujourd'hui 14:51:11
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.