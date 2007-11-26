Pourquoi cet arbre a-t-il poussé comme ça ?



Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 16845 Karma: 7597

Peut-être que dans sa jeunesse un autre arbre lui est tombé dessus, le pliant ainsi en deux vers le bas et obligeant sa tête à se redresser. Entre temps, l'arbre qui avait chu a pourri, s'est petit à petit décomposé, pendant que celui que tu as photographié a continué à pousser avec sa forme actuelle.

Si ce n'est pas ça, je ne voit que l'intervention humaine...

Contribution le : Aujourd'hui 14:46:44