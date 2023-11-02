Videos streaming images jeux et buzz
Hugo Jardin dévoile sa vision de l'avenir avec la chanson Rêve
Hugo Jardin dévoile Rêve en Lyric Video : un titre magnétique qui parle de notre futur ! Difficile de résister au charisme de cet artiste. Avec Rêve, le ton est inquiet. La faute à l'époque, à tous les sujets d'inquiétude d'aujourd'hui. Hugo Jardin rêve d'un monde plus juste, et il a le mérite d'élever le débat, de trouver le ton et les mots justes. Ecoutez-le !

Voici Rêve et sa Lyrics Vidéo :


Hugo Jardin - Rêve (Lyric Video)

Paroles et musique : Hugo Jardin

Quand tu te réveilles
Que tu réalises
Ce n’est pas un rêve

Nuits sans sommeil
Tu n’as plus de prises
Ce n’est pas un rêve

Ouvre-les encore
Fuis celui qui dort

Quand sur chaque chaîne
On parle du déclin
Ce n’est pas un rêve

Haine inhumaine
Futur incertain
Ce n’est pas un rêve

Ouvre-les encore
Fuis celui qui dort

