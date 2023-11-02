Hugo Jardin dévoile sa vision de l'avenir avec la chanson Rêve



Hugo Jardin dévoile Rêve en Lyric Video : un titre magnétique qui parle de notre futur ! Difficile de résister au charisme de cet artiste. Avec Rêve, le ton est inquiet. La faute à l'époque, à tous les sujets d'inquiétude d'aujourd'hui. Hugo Jardin rêve d'un monde plus juste, et il a le mérite d'élever le débat, de trouver le ton et les mots justes. Ecoutez-le !



Voici Rêve et sa Lyrics Vidéo :





Hugo Jardin - Rêve (Lyric Video)



Paroles et musique : Hugo Jardin



Quand tu te réveilles

Que tu réalises

Ce n’est pas un rêve



Nuits sans sommeil

Tu n’as plus de prises

Ce n’est pas un rêve



Ouvre-les encore

Fuis celui qui dort



Quand sur chaque chaîne

On parle du déclin

Ce n’est pas un rêve



Haine inhumaine

Futur incertain

Ce n’est pas un rêve



Ouvre-les encore

