Hugo Jardin dévoile sa vision de l'avenir avec la chanson Rêve
Je viens d'arriver
Inscrit: 02/11/2023 12:58
Hugo Jardin dévoile Rêve en Lyric Video : un titre magnétique qui parle de notre futur ! Difficile de résister au charisme de cet artiste. Avec Rêve, le ton est inquiet. La faute à l'époque, à tous les sujets d'inquiétude d'aujourd'hui. Hugo Jardin rêve d'un monde plus juste, et il a le mérite d'élever le débat, de trouver le ton et les mots justes. Ecoutez-le !
Voici Rêve et sa Lyrics Vidéo :
Hugo Jardin - Rêve (Lyric Video)
Paroles et musique : Hugo Jardin
Quand tu te réveilles
Que tu réalises
Ce n’est pas un rêve
Nuits sans sommeil
Tu n’as plus de prises
Ce n’est pas un rêve
Ouvre-les encore
Fuis celui qui dort
Quand sur chaque chaîne
On parle du déclin
Ce n’est pas un rêve
Haine inhumaine
Futur incertain
Ce n’est pas un rêve
Ouvre-les encore
Fuis celui qui dort
