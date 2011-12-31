PORTRAIT #33: Vahéna, une femme libre et élégante de Montmartre
PORTRAIT #33: Vahéna, une femme libre et élégante de Montmartre
Je suis accro
Inscrit: 31/12/2011
Bonjour,
Voici mon tout dernier portrait, le 33ème:
Liberté, sourire, spontanéité, élégance, intelligence, sont quelques mots pour définir Vahéna.
Contribution le : Aujourd'hui 13:02:48
Wiliwilliam
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012
La Parisienne quoi
Marrant les vendanges de Montmartre
Contribution le : Aujourd'hui 13:24:53
lebibix
Je suis accro
Inscrit: 31/12/2011
Citation :
ahahahah très juste
Contribution le : Aujourd'hui 13:36:10
