lebibix
PORTRAIT #33: Vahéna, une femme libre et élégante de Montmartre
Je suis accro
Inscrit: 31/12/2011 18:17
Post(s): 580
Karma: 261
Bonjour,
Voici mon tout dernier portrait, le 33ème:




Liberté, sourire, spontanéité, élégance, intelligence, sont quelques mots pour définir Vahéna.

#lifestylevideo #lifestyle #lifestylevlog #montmarte #montmartre

Contribution le : Aujourd'hui 13:02:48
Wiliwilliam
Re: PORTRAIT #33: Vahéna, une femme libre et élégante de Montmartre
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39405
Karma: 19961
La Parisienne quoi 😅

Marrant les vendanges de Montmartre 😂

Contribution le : Aujourd'hui 13:24:53
lebibix
Re: PORTRAIT #33: Vahéna, une femme libre et élégante de Montmartre
Je suis accro
Inscrit: 31/12/2011 18:17
Post(s): 580
Karma: 261
Citation :

@Wiliwilliam a écrit:
La Parisienne quoi 😅

Marrant les vendanges de Montmartre 😂

ahahahah très juste 🙂

Contribution le : Aujourd'hui 13:36:10
