Penalty tiré 3 fois, arrêté 3 fois

Lors du match de Ligue des champions entre l'AS Rome et le LOSC (Lille), un penalty a dû être tiré à trois reprises, le gardien lillois étant sorti de sa ligne avant la frappe à deux reprises. Fait exceptionnel : il a arrêté les trois tentatives !

Lille s'est imposé 0-1.



Le 1er penalty est tiré à 8:05





Le résumé d'AS Rome / Lille - Ligue Europa 2025-26 (J2)

