|Wiliwilliam
|
Penalty tiré 3 fois, arrêté 3 fois
|
1 #1
|
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39414
Karma: 19962
|
Lors du match de Ligue des champions entre l'AS Rome et le LOSC (Lille), un penalty a dû être tiré à trois reprises, le gardien lillois étant sorti de sa ligne avant la frappe à deux reprises. Fait exceptionnel : il a arrêté les trois tentatives !
Lille s'est imposé 0-1.
Le 1er penalty est tiré à 8:05
Le résumé d'AS Rome / Lille - Ligue Europa 2025-26 (J2)
Contribution le : Aujourd'hui 09:49:18
|Signaler