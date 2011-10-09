|Wiliwilliam
[K TROPHY] Avatar Halloween 2025
Petit concours spécial Halloween !
Je vous propose de faire un changement d'avatar pour cette période pré Halloween. Cette fête se célèbre le 31 Octobre.
L'idée est de changer votre avatar pour un avatar Halloween pendant tout le mois d'Octobre et de le poster ici.
Vous upvotez les Avatars qui selon vous sont vraiment sympas, dans le thème! N'hésitez pas à détourner vos avatars originaux!
Petit plus, ceux qui récupéreront le plus de Upvotes gagneront des Tokens pour le magasin des applis et la reconnaissance éternelle de tous les koreusiens. J'ai pas mieux à proposer.
1er = 1000 Tokens
2ème = 750 Tokens
3ème = 500 Tokens
Tous les participants = 250 Tokens
Pour celles et ceux qui ont des difficultés à modifier leur avatar, n'hésitez pas à spammer les koreusiens à l'aise avec les logiciels d'édition photo !
Les koreusiens à l'aise avec les logiciels d'édition photo, n'hésitez pas à vous signaler ici !
Soyez créatifs!
Je comptabiliserai les upvotes le 31 octobre.
devient
reste simple
