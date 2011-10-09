[K TROPHY] Avatar Halloween 2025



La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 39420 Karma: 19963





Petit concours spécial Halloween !



Je vous propose de faire un changement d'avatar pour cette période pré Halloween. Cette fête se célèbre le 31 Octobre.



L'idée est de changer votre avatar pour un avatar Halloween pendant tout le mois d'Octobre et de le poster ici.

Vous upvotez les Avatars qui selon vous sont vraiment sympas, dans le thème! N'hésitez pas à détourner vos avatars originaux!



Petit plus, ceux qui récupéreront le plus de Upvotes gagneront des Tokens pour le magasin des applis et la reconnaissance éternelle de tous les koreusiens. J'ai pas mieux à proposer.

1er = 1000 Tokens

2ème = 750 Tokens

3ème = 500 Tokens

Tous les participants = 250 Tokens



Pour celles et ceux qui ont des difficultés à modifier leur avatar, n'hésitez pas à spammer les koreusiens à l'aise avec les logiciels d'édition photo !

Les koreusiens à l'aise avec les logiciels d'édition photo, n'hésitez pas à vous signaler ici !



Soyez créatifs!



Je comptabiliserai les upvotes le 31 octobre. Petit concours spécial Halloween !Je vous propose de faire un changement d'avatar pour cette période pré Halloween. Cette fête se célèbre le 31 Octobre.Petit plus, ceux qui récupérerontgagneront des Tokens pour le magasin des applis et la reconnaissance éternelle de tous les koreusiens.1er = 1000 Tokens2ème = 750 Tokens3ème = 500 TokensTous les participants = 250 TokensPour celles et ceux qui ont des difficultés à modifier leur avatar, n'hésitez pas à spammer les koreusiens à l'aise avec les logiciels d'édition photo !Les koreusiens à l'aise avec les logiciels d'édition photo, n'hésitez pas à vous signaler ici !Soyez créatifs!Je comptabiliserai les upvotes

Contribution le : Aujourd'hui 11:43:03