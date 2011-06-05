Cherche version particulière dessin animé Chaperon rouge



En 2006, ou environs, j'ai vu une version très particulière de l'histoire du Chaperon Rouge (en dessin animé) dans laquelle un personnage fait l'enquête sur ce qui s'est passé chez Mère-Grand... Il y avait le témoignage de chasseurs, du bucheron, des différents personnages...

Ce que j'en ai retenu, c'est que chacun peut être sincère dans son témoignage, sans pour autant que ce soit conforme à ce qui s'est réellement passé.



Je suis sûr que vous allez me retrouver ça à la vitesse de l'éclair



