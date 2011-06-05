Videos streaming images jeux et buzz
alfosynchro
Cherche version particulière dessin animé Chaperon rouge
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Bonjour les jeunes !

En 2006, ou environs, j'ai vu une version très particulière de l'histoire du Chaperon Rouge (en dessin animé) dans laquelle un personnage fait l'enquête sur ce qui s'est passé chez Mère-Grand... Il y avait le témoignage de chasseurs, du bucheron, des différents personnages...
Ce que j'en ai retenu, c'est que chacun peut être sincère dans son témoignage, sans pour autant que ce soit conforme à ce qui s'est réellement passé.

Je suis sûr que vous allez me retrouver ça à la vitesse de l'éclair 🙂

En tout cas, merci d'avance pour votre aide !

Le_Relou
Re: Cherche version particulière dessin animé Chaperon rouge
Inscrit: 14/04/2021 01:34
@alfosynchro Très bon film animé


La véritable histoire du petit chaperon rouge

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=58225.html

alfosynchro
Re: Cherche version particulière dessin animé Chaperon rouge
Inscrit: 05/06/2011 12:08
@Le_Relou mon éternel sauveur !!

Oui c'est bien cette version que je cherchais.

Merci mille fois 😉

