Guraz
Clavier révolutionnaire
Inscrit: 07/05/2009 18:39
Gboard ダイヤルバージョン / Gboard Dial Version

Lien GitHub pour le faire chez vous : https://github.com/google/mozc-devices/tree/main/mozc-dial
La playlist avec les dernières années : https://yt.be/keyboards

Contribution le : Aujourd'hui 21:46:50
Wiliwilliam
Re: Clavier révolutionnaire
Inscrit: 07/04/2012 19:19
la touche Enter 😂

Contribution le : Aujourd'hui 22:09:20
alfosynchro
Re: Clavier révolutionnaire
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Ça y est, je viens seulement de capter le truc !!
J'aime bien les cerf-volant...

Contribution le : Aujourd'hui 22:11:37
