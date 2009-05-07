Options du sujet Imprimer le sujet

Guraz Clavier révolutionnaire 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 07/05/2009 18:39 Post(s): 4882 Karma: 750

Gboard ダイヤルバージョン / Gboard Dial Version



Lien GitHub pour le faire chez vous :

La playlist avec les dernières années : Gboard ダイヤルバージョン / Gboard Dial VersionLien GitHub pour le faire chez vous : https://github.com/google/mozc-devices/tree/main/mozc-dial La playlist avec les dernières années : https://yt.be/keyboards

Contribution le : Aujourd'hui 21:46:50

Wiliwilliam Re: Clavier révolutionnaire 0 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 39424 Karma: 19969 la touche Enter

Contribution le : Aujourd'hui 22:09:20

alfosynchro Re: Clavier révolutionnaire 0 #3

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 16866 Karma: 7604 Ça y est, je viens seulement de capter le truc !!

J'aime bien les cerf-volant...

Contribution le : Aujourd'hui 22:11:37