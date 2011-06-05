Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Wiliwilliam
Demande de mariage TCG
 1  #1
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39429
Karma: 19974
Elle est fan de cartes pokémon, alors il a adapté sa demande en mariage et a personnalisé la dernière carte d'un booster.
Elle a l'air vraiment émue!


https://twitter.com/XMentalHealthCo/status/1774597866570633229

C'est trop mignon! ♥

Contribution le : Aujourd'hui 18:14:31
Signaler

alfosynchro
Re: Demande de mariage TCG
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 16877
Karma: 7606
Ouaih, c'est la vie privée ; qu'est-ce que ça fait sur le net...
Nan, j'déconne ! je préfère voir ça que des bombardements !

Contribution le : Aujourd'hui 18:37:54
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.