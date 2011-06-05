Demande de mariage TCG

Options du sujet Imprimer le sujet

Elle a l'air vraiment émue!





https://twitter.com/XMentalHealthCo/status/1774597866570633229



C'est trop mignon! Elle est fan de cartes pokémon, alors il a adapté sa demande en mariage et a personnalisé la dernière carte d'un booster.Elle a l'air vraiment émue!C'est trop mignon!

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 16877 Karma: 7606 Ouaih, c'est la vie privée ; qu'est-ce que ça fait sur le net...

Nan, j'déconne ! je préfère voir ça que des bombardements !

