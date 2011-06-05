|Wiliwilliam
Demande de mariage TCG
Elle est fan de cartes pokémon, alors il a adapté sa demande en mariage et a personnalisé la dernière carte d'un booster.
Elle a l'air vraiment émue!
https://twitter.com/XMentalHealthCo/status/1774597866570633229
C'est trop mignon!
|alfosynchro
Ouaih, c'est la vie privée ; qu'est-ce que ça fait sur le net...
Nan, j'déconne ! je préfère voir ça que des bombardements !
