Compte Gmail Google et Désactivation Gemini

Depuis Hier Google a modifié les paramètres par défaut et autorise son IA Gemini à analyser vos mails



Si ça ne vous dérange pas et que vous voulez utiliser gémini avec vos mail, google meet,... à priori rien à faire , tout se fait automatiquement



Sinon



Pour désactiver cette option

Depuis un ordinateur :



RDV sur votre compte Gmail

https://mail.google.com/mail



Cliquer sur la Roue Crantée , Puis voir tous les paramètres





Vous arrivez directement dans l'onglet général



descendez à Fonctionnalités intelligentes









décocher l'option



ça va recharger votre page gmail



revenir sur l'onglet général ( roue crantée, tous les paramètres)



Puis dans Fonctionnalités intelligentes de Google Workspace :

Gérer les paramètres ....



et désactivez tous







Aujourd'hui 09:26:10



