Le_Relou
Compte Gmail Google et Désactivation Gemini
Bonjour,  Possesseur d'un ou plusieurs compte gmail / google

Depuis Hier Google a modifié les paramètres par défaut et autorise son IA Gemini à analyser vos mails

Si ça ne vous dérange pas et que vous voulez utiliser gémini avec vos mail, google meet,... à priori rien à faire , tout se fait automatiquement

Sinon

Pour désactiver cette option
Depuis un ordinateur :

RDV sur votre compte Gmail 
https://mail.google.com/mail

Cliquer sur la Roue Crantée ,  Puis voir tous les paramètres


Vous arrivez directement dans l'onglet général

descendez à Fonctionnalités intelligentes




décocher l'option

ça va recharger votre page gmail

revenir sur l'onglet général ( roue crantée, tous les paramètres)

Puis dans Fonctionnalités intelligentes de Google Workspace :
Gérer les paramètres ....

et désactivez tous



à faire sur chaque compte si vous en avez plusieurs.

