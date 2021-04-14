|Le_Relou
Compte Gmail Google et Désactivation Gemini
Bonjour, Possesseur d'un ou plusieurs compte gmail / google
Depuis Hier Google a modifié les paramètres par défaut et autorise son IA Gemini à analyser vos mails
Si ça ne vous dérange pas et que vous voulez utiliser gémini avec vos mail, google meet,... à priori rien à faire , tout se fait automatiquement
Sinon
Pour désactiver cette option
Depuis un ordinateur :
RDV sur votre compte Gmail
https://mail.google.com/mail
Cliquer sur la Roue Crantée , Puis voir tous les paramètres
Vous arrivez directement dans l'onglet général
descendez à Fonctionnalités intelligentes
décocher l'option
ça va recharger votre page gmail
revenir sur l'onglet général ( roue crantée, tous les paramètres)
Puis dans Fonctionnalités intelligentes de Google Workspace :
Gérer les paramètres ....
et désactivez tous
à faire sur chaque compte si vous en avez plusieurs.
