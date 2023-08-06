

Je m'installe Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 361 Karma: 744



Le street artist Banksy envoie les peluches à l’abattoir avec son installation roulante “Sirens of the Lambs“, dans le cadre de “Better Out Than In“, sa résidence à ciel ouvert dans les rues de New York.



Cette performance étonnante et perturbante d’animaux en peluche animés en train de couiner parcourra les rues de la ville pendant deux semaines.



https://www.reddit.com/comments/1o3tvio Octobre 2013.Le street artist Banksy envoie les peluches à l’abattoir avec son installation roulante “Sirens of the Lambs“, dans le cadre de “Better Out Than In“, sa résidence à ciel ouvert dans les rues de New York.Cette performance étonnante et perturbante d’animaux en peluche animés en train de couiner parcourra les rues de la ville pendant deux semaines.

Contribution le : Aujourd'hui 19:48:20